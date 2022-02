Bio-Qualität vom Domgut Dehmen : In den CAP-Märkten in Güstrow gibt es regionales Fleisch

Seit drei Monaten kannst Du regionales Bio-Fleisch in Güstrow kaufen. Nur wenige Kilometer trennen Markt und Bauernhof.

Dehmen/Güstrow | In diesem Artikel erfährst Du: Wo es in Güstrow regionales Bio-Fleisch zu kaufen gibt. Wie der Hof aussieht, auf dem die Tiere zuvor gelebt haben. Was Bio für das Domgut Dehmen bedeutet. Von der Landstraße abgebogen, geht es über eine ruckelige Straße vorbei an Wiesen und Wäldern nach Dehmen. Dort am Ende des kleinen Ortes bei Güstrow ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.