Krakow am See : Für die Ewigkeit

Vor 200 Jahren: Jüdische Gemeinde Krakow am See kaufte Friedhof

Krakow am See | Die Alte Synagoge ist ein stadtprägendes Gebäude in Krakow am See an zentraler Stelle. Und sie ist eine der wenigen in ursprünglicher Form erhaltenen Synagogen im Nordosten Deutschlands. Am 12. Dezember 1866 war die Synagoge von 110 Gemeindemitgliedern ...

