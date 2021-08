TonLaage-Festival : Jugendliche heizen Laage musikalisch ein

Am Freitagvormittag begannen die Workshops der Jugendlichen mit den Bands, die am Abend in einem großen Konzert gipfeln sollen.

Laage | Schon am frühen Morgen schallt es vom Ziegenmarkt in Laage: Trommeln, Klanghölzer, dazu hunderte Kinder, die am TonLaage-Festival teilnehmen und schon mal die Stimmen ölen. Über den gesamten Freitag erlebt die verträumte Stadt ein musikalisches Feuerwerk. In Workshops werden mit drei Bands zusammen von den Jugendlichen Lieder gesungen, Texte geschrieb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.