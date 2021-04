Rekord auf der Recknitz-Kampfbahn : Katja Beu drehte auf dem Laager Sportplatz 106 Runden

Die 37-jährige Katja Beu schaffte ihren ersten Marathon.

Laage | Im Normalfall gehören März und April zu den Monaten mit der höchsten Dichte an Laufveranstaltungen im ganzen Land. Nach dem langen Wintertraining lechzen die Anhänger der langen Strecken geradezu nach Vergleichen. Doch in coronabedingten Lockdown‐Zeiten sind Wettkämpfe einigen wenigen Profisportlern vorbehalten. So sind Laufcup‐Rennen nicht in Sicht u...

