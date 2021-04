Krakow am See : Güstrower Kieswerk baut bei Charlottenthal neue Zufahrt

Wegen der Arbeiten ist gerade eine Ampelanlage auf der L37 aufgebaut worden. Auch das Abbaugebiet des Kieswerkes wird erweitert.

Charlottenthal | Eine Ampelanlage auf der Landesstraße 37 zwischen Krakow am See und dessen Ortsteil Charlottenthal regelt zurzeit den Verkehr. In Richtung Westen, sprich in Richtung Groß Tessin, wird eine Abfahrt gebaut, denn das Kieswerk wird südwesentlich von Charlottenthal erweitert. Auf den neuen Flächen soll zunächst Kies abgebaut werden, perspektivisch ist aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.