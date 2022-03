Coole Rampen statt Joints : Kinder und Jugendliche können Skatepark in Güstrow mitgestalten

Die alte Anlage in Güstrow ist vermüllt und nicht mehr sicher. Drogenkonsum und marode Geräte stellen eine Gefahr dar. Nun soll der Skatepark neu gestaltet werden.

Güstrow | Dem Skatepark in Güstrow sieht man seine Jahre an. Die Rampen sind abgenutzt, der Boden zum Teil kaputt. Es liegen Müll, Glasscherben und aufgerauchte Joints herum. Als Sitzmöglichkeit bleiben den Jugendlichen nur umgekippte Bäume, die am Rand liegen. Den Jugendlichen, die dort skaten oder die Spraywände nutzen, gefällt das schon lange nicht mehr. Nun...

