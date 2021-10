Kleiderkammer in Laage : Darum macht das „Klamöttchen“ im Albertinum dicht

Nach sechs Jahren ist Schluss – das ehrenamtliche Team der 2015 gegründete Kleiderkammer in Laage gibt auf. An zwei Terminen im Oktober können sich Bedürftige noch Sachen abholen.

Laage | Als im Jahr 2015 viele Flüchtlinge den Nordosten erreichten, wurden in MV spontan und auf ehrenamtlicher Basis Unterstützungsangebote aufgebaut. Die damalige Bürgermeisterin Ilka Locher hatte dazu aufgerufen, ein Netzwerk von Helfern in Laage zu bilden. So erinnert sich Viola Kärsten an die Anfänge der Kleiderkammer „Klamöttchen“. Nun steht dieses Ang...

