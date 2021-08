Güstrow : Konzert für Sopran und Orgel

Organistin Jutta Reick aus Heidenheim und Dorothea Rieger, lyrischer Sopran, geben ein Konzert in der Pfarrkirche in Güstrow

Güstrow | „Lob der Schöpfung“ – Unter diesem Titel steht ein Konzertprogramm in Güstrow. Es erklingen Werke von Bach, Dowland, Mozart und Beethoven. Zu dem Konzert für Sopran und Orgel am 3. August um 19.30 Uhr wird in die Pfarrkirche eingeladen. Zu Gast sind die Organistin Jutta Reick aus Heidenheim und Dorothea Rieger. Rieger, lyrischer Sopran aus Freiburg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.