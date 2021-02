Krakow am See : Streit über die Geschäftsordnung kann weitergehen

Seit Monaten diskutieren die Stadtvertreter über die Arbeit der sachkundigen Einwohner. Nun hat sich der Landkreis zu Wort gemeldet.

Krakow am See | Darf ein sachkundiger Einwohner voll in der Stadtvertretung Krakow am See mitarbeiten oder nicht? Darüber streiten die Stadtvertreter seit Monaten. Und nun hat sich die untere Rechtsaufsichtbehörde vom Landkreis Rostock zu dem Thema geäußert. Sie teilt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.