Mit umfangreichem Programm : Tag der offenen Tür in der Kreismusikschule Güstrow

Wenn das ganze Haus zum Konzertsaal wird: Zum Tag der offenen Tür können Besucher die Lehrer, Instrumente und Räume der Kreismusikschule kennen lernen.

Güstrow | Traditionell veranstaltet die Kreismusikschule des Landkreises Rostock in der letzten Ferienwoche ein Konzert von Kindern für Kinder. Das ist seit Jahren auch Bestandteil im Kinder-Kunst-Kompass. In diesem Jahr wurde das Angebot um einen Tag der offenen Tür erweitert: Ferienkinder in Begleitung von Eltern oder Großeltern sind für Donnerstag, 29. Juli,...

