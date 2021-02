Landkreis Rostock : Kreistag entscheidet über Höhe der Kreisumlage

Die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2021/22 steht am Mittwoch an. CDU-Fraktion will geringere Umlage als die Verwaltung.

Güstrow | Wie stark werden die Gemeinden im Landkreis Rostock durch die Kreisumlage belastet? Das ist die wichtigste Frage in der Sitzung des Kreistags am Mittwochnachmittag, über die zuvor schon heftig gestritten wurde. Beim Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.