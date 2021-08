Kunst offen 2021 : Laden „Kunst & Allerlei“ in Krakow am See öffnet am Wochenende

Zur „Kunst offen 2021“ laden einige Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende in ihre Ateliers ein. Auch das Handwerksgeschäft nimmt an der Aktion teil.

Krakow am See | Am kommenden Wochenende laden rund 100 Künstler aus Bereichen wie Malerei, Fotografie, Plastik, Keramik und Schmuck in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Rostock sowie der Hansestadt Rostock zu „Kunst offen 2021“ ein. Nachdem die Veranstaltung in diesem Jahr nicht am Pfingstwochenende stattfinden konnte, steht nun der Nachholtermin ins Haus. Die ...

