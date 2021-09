Ausstellungen und Führungen : „Kunst Heute“ lädt nach Güstrow, Bützow und Schwaan ein

Ob Druckgrafiken, Bildhauereien oder Plastiken, die unsere Existenz hinterfragen: Viele Kunsttechniken werden bei „Kunst Heute“ vom 2. bis 10. Oktober zu sehen sein.

Güstrow | Es ist wieder so weit: Die landesweite Ausstellung „Kunst Heute“ lädt zum 14. Mal in zahlreiche Ateliers, Künstlerhäuser, Museen, Galerien und Gutshäuser der Region ein. Vom 2. bis 10. Oktober soll mit ihr zeitgenössische Kunst erlebbar gemacht werden. Auch in Güstrow, Bützow und Schwaan wird es dazu ein Programm geben. Auch interessant: Kultur in ...

