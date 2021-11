Am Volkstrauertag in Güstrow : Kunst- und Altertumsverein übergibt restauriertes Denkmal

Es steht seit mehr als 100 Jahren auf dem Friedhof in Güstrow und erinnert an verstorbene Soldaten des einstigen Kriegsgefangenenlagers auf der Großen Bockhorst.

Güstrow | Der Kunst- und Altertumsverein Güstrow (KAV) hat das Denkmal für die Toten des Kriegsgefangenenlagers auf der Großen Bockhorst restaurieren lassen. Am Sonntag, 14. November, schließt der Verein mit der Übergabe des Denkmals an die Barlachstadt eines seiner großen Projekte ab. Weiterlesen: Erinnerung an den Weltkrieg Am Volkstrauertag um 13 Uhr w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.