Den Jagdschein erhalten : Weiterer Termin für Jagdprüfung beim Landkreis Rostock

Nach dem Lockdown können angehende Jäger beim Landkreis Rostock ihre Prüfung bei einem weiteren Termin ablegen.

Güstrow | Wer seinen Jagdschein beim Landkreis Rostock machen will, hat in der Woche vom 28. Juni bis 2. Juli eine weitere Möglichkeit, sich der Jägerprüfung zu stellen. Das teilt der Landkreis als Untere Jagdbehörde mit. Weitere Prüfungen werden bis in den November hinein angeboten. Die Prüfung besteht aus drei Teilen: Schießprüfung, schriftliche und mündli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.