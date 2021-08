Impfstützpunkt Laage : Landkreis Rostock lädt erneut zu langem Impfabend

Am kommenden Freitag können sich Impfwillige am Abend in Laage ihre Spritze abholen.

Laage | Zum wiederholten Mal wird es im Impfstützpunkt im Flughafen Rostock/Laage einen langen Impfabend geben. Am kommenden Freitag, 27. August, von 17 bis 23 Uhr können sich die Impfwilligen ihre Spritze abholen. Die Aktion gilt „für alle und die, die immer erst etwas später können“, wie der Landkreis Rostock den Abend auf Facebook bewirbt. Geimpft wird mit...

