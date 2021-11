Landkreis Rostock : Impfwillige müssen sich wieder an die Hotline wenden

Auch am Flughafen wird wieder mit Terminvergabe geimpft: Der Landkreis Rostock will so Menschenansammlungen am Impfstützpunkt vermeiden. Nur der Freitag bleibt ein Impftag ohne vorherige Anmeldung.

Güstrow | Die Nachfrage nach der Impfspritze mit dem Vakzin gegen das Coronavirus steigt. Wer eine Impfung erhalten möchte, muss sich dafür wieder einen Termin holen: Ab 22. November ist die Buchung möglich über eine Impfhotline des Landes MV. Dazu steht wieder die bereits bekannte Telefonnummer 0385/20271115 zur Verfügung: montags bis freitags, jeweils von 8 b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.