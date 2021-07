Kunst : Christine Metz beendet Ausstellung mit Finissage

Die Künstlerin stellte ihre Werke in der Galerie Besserstraße in Güstrow aus

Güstrow | Christine Metz hat ihre Ausstellung in der Galerie Besserstraße in Güstrow mit einer Finissage beendet. Sie sprach mit einigen Gästen beim Verein zur Förderung religiös motivierter Kunst über ihre Bilder zum Thema „Schönes Indien“. Metz hat in Erfurt an der Pädagogischen Hochschule Kunstpädagogik und Mathematik studiert, war später Dozentin an der Uni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.