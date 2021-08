Krakow am See : Aus einer Schnapsidee wurde der Likör „Moorlämpchen“

Bau-Unternehmer Stephan Schmidt aus Krakow am See füllt 80 Liter Likör im Jahr ab.

Krakow am See | Eine „Schnapsidee“ hat zu dem Likör Moorlämpchen geführt, den Stephan Schmidt aus Krakow am See selbst abfülllt. Der Kräuterlikör gehört mit 34 Prozent Alkohol nicht zu den hochprozentigen Schnäpsen. Vor etwa zehn Jahren hat der Bau-Unternehmer Kräuter gekauft und mit ihnen experimentiert, wie er berichtet. Seitdem ist der Moorlämpchen-Likör in seinem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.