Webinar für Unternehmer : Minister referiert zur Einführung der Luca-App

Im Rahmen eines Zoom-Meetings zeigt Minister Christian Pegel die Anwendungsmöglichkeiten der Luca-App. Auch für Fragen bleibt Raum.

Güstrow | Die Region Rostock Marketing Initiative (RMI) bietet gemeinsam mit dem Landkreis Rostock ein Webinar zur Luca-App an. Unternehmer können sich dafür über die RMI anmelden. Referent ist Digitalisierungsminister Christian Pegel. Das Online-Seminar findet statt am Montag, 29. März, 17 Uhr. Auch aus dem Gesundheitsamt und der IT des Landkreises Rostock ...

