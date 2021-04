Fliegerhorst Laage : Bis Freitag kommt es zu Lärm durch Überschallflüge

Lehrgang der Luftwaffe: Bis 30. April erhöhtes Flug- und Lärmaufkommen über MV und Teilen Brandenburgs.

Laage | Die Waffenschule der Luftwaffe am Standort Laage führt im Rahmen des laufenden Waffenlehrerlehrgangs bis Freitag, 30. April, Überschallflüge in großen Höhen im Luftraum über Mecklenburg-Vorpommern sowie dem nördlichen Brandenburg durch. In diesem Zusammenhang ist mit erhöhtem Flug- und Lärmaufkommen zu rechnen. Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung um...

