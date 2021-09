Landtagswahl 2021 : „Ein Lockdown wäre überaus unverhältnismäßig“

Maxi Mohns ist Direktkandidatin für die Basisdemokratische Partei Deutschland im Wahlkreis 16

Reimershagen | Unsere Zeitung stellt die Direktkandidaten zur Landtagswahl am 26. September aus den Wahlkreisen 15 und 16 vor. Die Kandidaten werden in der Reihenfolge der offiziellen Wahlliste veröffentlicht. Für die Basisdemokratische Partei im Wahlkreis 16 tritt Maxi Mohns aus Reimershagen an. Zum Wahlkreis 16 gehören die Barlachstadt Güstrow und die Ämter Bützow...

