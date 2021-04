Landkreis Rostock : Mehr als 300 Impftermine wurden nicht genutzt

Im Impfzentrum des Landkreises Rostock wurden am Wochenende 1552 Menschen gegen Corona geimpft. Mehr als 300 Termine verfielen.

Güstrow | Mehr als 300 Personen haben ihren Impftermin am Wochenende in Laage verfallen lassen. So sind laut Landkreis Rostock insgesamt zwar 1552 Spritzen im Impfzentrum gesetzt worden. Am Sonnabend waren es 828 mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer, am Sonntag – beim Sonderimpftag – 724 mit Astrazeneca, heißt es auf der Homepage. Doch die Zahl hätte größer...

