Gastronomie im Landkreis Rostock : Stammgäste kehren zurück in Restaurants und Cafés

Der Pfingstsonntag markiert die Öffnung der Gastronomie: Die Parkplätze der Betriebe waren schnell gefüllt. Im Landkreis Rostock will man es sich wieder gut gehen lassen – endlich.

Güstrow | Rinderfilet, Schweinebraten und Steakpfanne gibt es gleich – nicht zu Hause, sondern auf der Terrasse des Kurhauses am Inselsee, mit Blick auf das Wasser. Dem Team ist die Freude anzusehen, wieder Gäste verwöhnen zu dürfen und es hat gut zu tun. Auch in anderen Betrieben des Landkreises wurde eingedeckt. Zurück am Stammplatz Zuletzt waren sie im...

