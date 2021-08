Gefährliche Raserei in Gemeinde : Eltern in Mühl Rosin gründen Initiative zur Verkehrssicherheit

Kinder, Jugendliche und Senioren seien besonders gefährdet. Ein Runder Tisch mit dem Bürgermeister soll das weitere Vorgehen klären.

Mühl Rosin | In Mühl Rosin sorgen sich Eltern um die Verkehrssicherheit. Deshalb gründeten sie eine Elterninitiative. Diese lud am Donnerstag zu einem Bürgerabend ein. 45 Einwohner nahmen teil. Konkret ging es um die Situation an der Bölkower Chaussee, die sich durch das Dorf zieht und teilweise gefühlt einer Rennstrecke mit bis zu Tempo 100 und mehr gleicht, wie ...

