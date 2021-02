Güstrow : Zu wenig Spielplätze in der Südstadt?

Leser Helmut Kietzmann befürchtet Nachteil für Kinder, da für die neuen Baugebiete keine Spielplätze geplant sind.

Güstrow | In kurzer Zeit entstehen in der Südstadt Güstrows drei neue Baugebiete. Auf zwei Abschnitten an der Alten Gärtnerei im Pfahlweg sowie im Fischerweg, wo der frühere Sportplatz bebaut werden soll. „Aber warum gibt es in keinem einzigen der drei Bebauungsp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.