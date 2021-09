Regionalreferentin in Propstei : Sie ist jetzt auf dem Land für Kinder und Jugendliche da

Christine Beckmann wird am Freitag als Regionalreferentin der Propstei Rostock im Güstrower Dom eingeführt.

Güstrow | Als Regionalreferentin für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Propstei Rostock wird am Freitag, 10. September, Christine Beckmann feierlich im Güstrower Dom eingeführt. Die 55-Jährige arbeitet in dieser Funktion in der evangelisch-lutherischen Kirche in den Kirchenregionen Güstrow und Mecklenburgische Schweiz seit Anfang August. Weiterl...

