Gemeinde Mühl Rosin : Neue Sanitärräume für Schule und Hort

Mühl Rosin will Sanitäranlagen im Schul- und Hortgebäude für 100.000 Euro komplett erneuern.

Mühl Rosin | Kita, Grundschule und Hort sind extrem wichtig für Mühl Rosin. Dadurch wird die Gemeinde attraktiv für junge Familien. Deshalb haben die Gemeindevertreter in den vergangenen Jahren auch immer wieder Investitionen in den Kita- und Schulbereich beschlossen. So auch jetzt wieder: Für mehr als 100.000 Euro werden die Sanitärräume im Schul- und Hortgebäude...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.