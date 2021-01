Pfarrkirchengemeinde Güstrow : Neuer Pastor für Güstrower Pfarrkirche

Sonntag war offizieller Einführungsgottesdienst für Jens-Peter Schulz

Güstrow | Jetzt ist Jens-Peter Schulz auch offiziell in Güstrow angekommen: Am Sonntag wurde der 39-Jährige als neuer Pastor der Pfarrkirchengemeinde Güstrow mit einem Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Trotz der Corona-Beschränkungen sowie niedriger Temperatur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.