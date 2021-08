Training mit Profis : Neues Fitnessstudio in Güstrow eröffnet

35 Geräte für das Krafttraining stehen bereit. Das Studio soll sogar noch vergrößert werden.

Güstrow | Freunde des Kraftsports kommen in Güstrow ab sofort voll auf ihre Kosten. Das neue Fitnessstudio „Athletic sports club Gym“, kurz ASC, hat am Montag eröffnet. Im Studio an der Langen Stege 57 warten 35 Geräte auf die Sportler. Darüber hinaus gibt es einen Freihantelbereich und Maschinen für das Kardio-Training. Sieben Tage in der Woche, von 9 bis 22 U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.