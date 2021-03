Pfarrgemeinde Güstrow : Kirchenputz und Zweitküsterin

Gemeinde lädt am 27. März in Güstrower Pfarrkirche ein. Christina Bohnet unterstützt Küster.

Güstrow | Kirchenputz in der Güstrower Pfarrkirche ist immer eine große Sache. Immer vor Ostern treffen sich zahlreiche Gemeindemitglieder, um die Kirche für das Osterfest auf Vordermann zu bringen. „Dieser Kirchenputz ist in Güstrow sehr gemeinschaftsstiftend“, hat auch bereits der neue Pastor Jens-Peter Schulz erkannt und lädt am 27. März ab 9 Uhr wieder in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.