Güstrow : Bundesumweltministerin übergab Förderscheck am Bildschirm

Das Seniorenpflegeheim am Weinberg in Güstrow erhält 120.000 Euro aus dem Bundestopf zur Anpassung an Klimabedingungen.

Güstrow | Als eine von sechs sozialen Einrichtungen bundesweit erhält das ASB-Pflegeheim am Weinberg Mittel aus dem Fördertopf zum Programm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“. Bundesumweltministerin Svenja Schulze übergab den Bescheid in einer Videokonferenz. Mit dieser ersten Förderrunde hat das Programm den Test bestanden für eine künftig breitgefäche...

