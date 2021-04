Güstrow : Landtagsabgeordneter bietet digitale Sprechstunde an

Am Dienstag können Bürger ihre Fragen an Philipp da Cunha (SPD) auch per Whatsapp stellen.

Güstrow | Das Wahlkreisbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Philipp da Cunha in der Güstrower Domstraße ist seit Beginn des Lockdowns im November für den Publikumsverkehr geschlossen. Deshalb bietet da Cunha jetzt für die Region Güstrow und Bützow seine nächste Sprechstunde in digitaler Form an. Am Dienstag, 13. April, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr ist der Güstrow...

