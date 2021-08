Plattdeutsch : Por Wäderrägeln för'n Austmånd

Hundstage und Laurentiusnacht

Mühl Rosin | Dei Austmånd kreech sienen Nåmen all in't Johr 8 v. Chr. nå denn röm'schen Kaiser Augustus (63 v.Chr. - 14 n. Chr.). Un dat hett sik so ergäben, dat dei achte Månd in't Johr ok dei Austmånd is. Tau Anfang von dissen Månd geiht dei Sirius in't Stiernbild Groter Hund mit dei Sünn up un mit dei Sünn ünner un dor dat üm disse Tiet ümmer sihr warm is, ward...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.