Marktplatz Teterow : Konzert am Hechtbrunnen mit Lui und Fiete

Wöchentlich finden in Teterow die „Konzerte am Hechtbrunnen“ statt. Diesmal mit zwei spaßigen Herren aus dem Norden.

Teterow | Das Konzert am Hechtbrunnen wird am Donnerstag, 21. Juli, ab 10 Uhr das Duo „Lui und Fiete“ bestreiten: Die bringen Küstenspaß von der Waterkant mit, „og op plattdüütsch“. Dazu gehören Lieder wie „An de Eck steiht een Jung mit een Tüddelband“, „Wir lagen vor Madagaskar“ oder „Rolling Home“. Lui singt mit Leidenschaft und Hingabe: Er tobt sich dabei or...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.