Güstrow : Polizei sucht Hinweise zu Graffiti-Schmierereien

Busfahrer konnten ihre Fahrzeuge putzen, für die betroffenen Hausbesitzer wird es nicht so einfach.

Güstrow | Wie die Polizeiinspektion Güstrow meldet, sind in der Nacht zu Freitag, 1. Oktober, in der Baustraße in Güstrow zwei Reisebusse und zwei Hausfassaden mit Graffiti verunstaltet worden. Dabei handelt es sich um braunes Farbspray, das großflächig aufgesprüht wurde. Gemessen haben die Polizeibeamten Schmierereien auf Flächen von etwa 40 mal 40 Zentimet...

