Vermisst : Polizei sucht nach 43-jähriger Frau aus Güstrow

Bereits seit Mittwoch suchen die Beamten vergeblich nach der verschwundenen Frau. Nun hoffen sie auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Güstrow | Bereits seit Mittwoch sucht die Polizei nach einer vermissten 43-Jährigen aus Güstrow – bislang ohne Erfolg. Nun erweitert das Polizeipräsidium die Suche und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Christine Pille gesehen? Christine Pille verließ am 5. Januar das Wohnheim in Güstrow in unbekannte Richtung und wurde seitdem nicht gesehen. ...

