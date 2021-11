Projekt des DRK in Laage : Nico Ernst will mehr Mobilität für die Region schaffen

Im kommenden Jahr will der Quartiersmanager die Themen der Mobilität und der Jugendarbeit konkret anpacken. Dafür arbeitet er besonders mit den örtlichen Vereinen zusammen.

Laage | Leicht von einem zum anderen Ort oder in die nächstgrößere Stadt kommen – für viele Bewohner im ländlichen Raum ist das nicht immer einfach. Nico Ernst, DRK–Quartiersmanager für die Region Laage, will dieses Problem angehen. Auch in der Jugendarbeit läuft die Zusammenarbeit mit den Vereinen gut. Mehr zum Thema: Quartiersmanagement in Laage: Nico Er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.