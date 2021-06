Radwanderer legen Stopp ein : Auf der Radtour von Leipzig nach Fehmarn Pause in Güstrow

Bis zu ihrem Urlaubsziel legen sie 800 Kilometer mit dem Fahrrad zurück: Jasmin und Stefan Lehmann aus Leipzig kamen auf dem Weg nach Fehmarn auch in Güstrow vorbei.

Güstrow | In Leipzig sind sie vor einer Woche gestartet, am Sonntag kamen sie nach 500 Kilometern in Güstrow an: Jasmin und Stefan Lehmann machten auf ihrer Radwanderung nach Fehmarn auch Station in der Barlachstadt. Nur eine Panne gehabt Ohne Training ist solch eine Tour nicht machbar: Das Paar aus Sachsen hat mit 40-Kilometer-Fahrten begonnen und die Tr...

