Wahl in Lalendorf : Weiterer Bewerber ums Bürgermeister-Amt

Rigo Schmidt aus Mamerow will Bürgermeister der Gemeinde Lalendorf werden. Damit gibt es zwei Bewerber.

Lalendorf | Nun gibt es sogar zwei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Lalendorf: Rigo Schmidt aus Mamerow hat sein Interesse fristgerecht bis Dienstag bei der Wahlleiterin im Amt Krakow am See angemeldet. Zu drei Wahlakten sind die Lalendorfer am 26. September aufgerufen: Neben den Wahlen zum Bundestag sowie zum Landtag wird auch ein neuer Bür...

