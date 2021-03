Neubau in Krakow am See : Rudersportverein erhält neues Heim

Stadt Krakow am See lässt großes Blockbohlenhaus bauen.

Krakow am See | Ein Ofen steht schon im Eingang des neuen Vereinsheims der Ruderer in Krakow am See. Er ist noch eingepackt, soll dort auch nicht bleiben. Er soll im Hauptraum für Wärme sorgen, falls die Gasheizung nicht ausreicht. Auch Klinken gibt es an der Außentür noch nicht, in dieser Woche sollen innen Fliesen verlegt werden. Dennoch: Das neue Vereinsgebäude de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.