Gemeinde Gülzow-Prüzen : Die nächsten baulichen Großvorhaben im Blick

Die Gemeinde Gülzow-Prüzen bringt Sanierungsprojekte in Karcheez und Gülzow auf den Weg.

Karcheez | Noch während die aufwendigen Straßenbauarbeiten mitten in Gülzow in vollem Gange sind, plant die Gemeinde Gülzow-Prüzen bereits das nächste Großvorhaben: die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive der Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Karcheez. Die Vergabe der Ingenieurleistungen für dieses rund 750.000 Euro teure Bauprojekt hat die Gemein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.