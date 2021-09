In Mühlengeez : Auf der Mela in landwirtschaftliche Berufe hineinschnuppern

Schüler erhalten am Donnerstag auf der Agrarmesse in Mühlengeez Einblicke in landwirtschaftliche Berufe

Mühlengeez | Jugendliche und Berufseinsteiger können am Donnerstag auf der Mela in Mühlengeez in fünf landwirtschaftliche Berufe hineinschnuppern. Der Bauernverband MV und die Junglandwirt-Initiative „Generation F1“ bieten jungen Leuten am 16. September Berufe-Touren an. Am Freitag wird diese Tour Lehrkräften und Beratern der Agentur für Arbeit angeboten. Weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.