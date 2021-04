Güstrow : Verkehrschaos wird Thema einer Sondersitzung

Die Stadtvertretung organisiert eine Sondersitzung zu den anhaltenden Verkehrsproblemen in der Güstrower Innenstadt, um die Anwohner zu entlasten.

Güstrow | Ist Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) bereit, das Verkehrschaos in Güstrow zu entzerren? Bisher hat er sämtliche Kritik an seiner Vorgehensweise abgeblockt. Entscheiden wird sich das am Dienstagabend bei einer Sondersitzung der Stadtvertretung. Ab 18 Uhr gibt es im Güstrower Bürgerhaus nur ein Thema: die Behebung der Verkehrsprobleme in der Innen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.