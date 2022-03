Krieg in der Ukraine : Erste Hilfsgüter sind in der Ukraine angekommen

Während in Bützow noch fleißig gesammelt wird, wurden die ersten Hilfsgüter aus Krakow bereits geliefert. Die Hilfsbereitschaft im Landkreis Rostock für die Menschen der Ukraine bleibt ungebrochen hoch.

Bützow/Güstrow | Die Krakower, die am Wochenende mit mehreren vollgepackten Fahrzeugen in ihre polnische Partnerstadt Ujscie gefahren sind, sind wieder zurück. Am Freitag gaben unzählige Menschen aus der Region Hilfsgüter ab, die nun übergeben wurden. Denn in der Partnerstadt sind bereits 22 Ukraine-Flüchtlinge angekommen und viele mehr dürften folgen. Deswegen wird j...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.