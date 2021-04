Güstrow : Anwohner protestieren gegen Zaunbau

Die Anwohner des Hengstkoppelwegs in Güstrow bekommen an den Rückseiten ihrer Grundstücke einen Zaun vor ihren Zaun gesetzt.

Güstrow | Vor fast vollendete Tatsachen gestellt sehen sich die Bewohner der Primerstraße 55 bis 60 in Güstrow. An den Rückseiten ihrer Grundstücke haben sie wie üblich Zäune gezogen. Jetzt lassen die Stadtwerke Güstrow ein paar Zentimeter davon entfernt einen weiteren Zaun ziehen. Steht er, können die Anwohner ihre Pforten am Weg nicht mehr nutzen. Dann bliebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.