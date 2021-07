A19 bei Glasewitz : Starkregen führt zu schwerem Unfall bei Güstrow

Als Ursache wird eine zu hohe Geschwindigkeit bei der starken Nässe vermutet.

Glasewitz | Am Freitagabend gegen 18:20 Uhr kam es auf der Autobahn 19 in Höhe des Ortes Glasewitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Das teilte die Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf am Sonnabend mit. Ein in Richtung Rostock fahrender Volvo kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und rutschte anschließend nach rechts von der Autobahn ab. ...

