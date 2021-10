Star Wars in Güstrow : Ein Foto mit dem Shadow Trooper in der Bibliothek

Lichtschwerter und Star Trooper: Beim Star Wars Reads Day in der Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow ging es rund. Doch einer fehlte.

Güstrow | Mit dem Lichtschwert kämpft ein Junge schon vor dem Eingang zur Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow gegen einen imaginären Gegner. Natürlich hat er kein echtes Schwert in der Hand, sondern ein Spielzeug. Aber die Szene verdeutlicht, dass der „Krieg der Sterne“ auch Jahrzehnte nach dem Kinostart in Westdeutschland zieht – in der DDR war der Film verboten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.