Raden : Strohballen brennen auf Geflügelhof – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Feuerwehr verhindert das Übergreifen auf den anliegenden Stall. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro.

Teterow | Auf dem Geflügelhof in Raden bei Teterow sind in der Nacht zu Donnerstag Stroh- und Heuballen in Brand geraten. Gegen 0.25 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu dem Feld neben der B 104 ausrücken, wo 700 Stroh- und 450 Heuballen brannten. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Durch die Einsatzkräfte vor Ort musste verhindert werden, dass der Bran...

