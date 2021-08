Veranstaltungen im MAZ Mühlengeez : Der Ticketverkauf für Mela und das „Pferd und Hund“-Turnier ist gestartet

Erstmals finden die Ausstellung und das Turnier im September zeitgleich statt. Karten können in diesem Jahr auch im Internet gekauft werden.

Mühlengeez | Laut dem Veranstalter, dem Messe- und Ausstellungszentrum MAZ, bringt der neue Ticketshop gleich mehrere Vorteile mit sich: Keine Anstehen in Warteschlangen an der Tageskasse, keine Versandkosten und Versandverluste sowie Einsparen von Ressourcen. Vor Ort würden Service-Schalter an den Eingängen eingerichtet, um das Einchecken so einfach wie möglich z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.